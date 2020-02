Wypadek w Czerwinie. Czołowe zderzenie na drodze między Ostrołęką a Ostrowią Mazowiecką. Dwoje dzieci w szpitalu. W akcji śmigłowiec LPR

Związali 20-latka, wrzucili do bagażnika i udusili w lesie

Trzech kolegów zwabiło czwartego, następnie obezwładnili go, i wywieźli do lasu, gdzie został zabity. Sprawcy - bo prokuratura nie ma wątpliwości, że dokonali tego czynu - liczą od 18 do 24 lat. Ofiara to 20-letni kurier, który pracował w restauracji w Płocku.