Ostrołęka. W takich warunkach mieszkają dwie kobiety. Zdjęcia

Pojechaliśmy na miejsce. Dom sióstr faktycznie przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Trzy lata temu we wnętrzu wybuchł pożar, do dziś ściany są czarne, osmalone. To niewielki dom: dwa pokoje (jeden odcięty, nikt z niego nie korzysta), kuchnia, wiatrołap... Nie ma tam toalety, łazienki, nie ma wody. Jest tylko prąd. Pokój, z którego korzystają siostry, ogrzewa nieduży elektryczny grzejnik.

Widać dwie w miarę świeże inwestycje - plastikowe okna, wymienione z pomocą gminy Rzekuń (to osiedle kilka lat temu administracyjnie podlegało właśnie gminie Rzekuń - red.) oraz instalację elektryczną.

Wszędzie panuje bałagan.

- Nie sprzątamy, bo po co. Tu i tak się nie da żyć. Tynk odpada ze ścian i z sufitu - mówi Marzena, która właśnie obchodzi 50. urodziny. W prowizorycznej kuchni stoją czerwone róże, tulipany i balonik w kształcie serca - urodzinowy prezent. To jedyny radosny akcent w tym domu.