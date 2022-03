Ostrołęka. Fragment starego mostu kolejowego stanie, jako pamiątka, na stacji Grabowo. 22.03.2022. Zdjęcia

Most kolejowy w Ostrołęce jest w trakcie przebudowy w ramach remontu linii kolejowej do Szczytna. Kolejowa przeprawa przez Narew została w praktyce w całości wymieniona, ze starej konstrukcji zostały tylko podpory.

Kiedy remont ruszył, Jerzy Grabowski – miejski radny, ale przede wszystkim pasjonat kolejnictwa i właściciel prywatnego muzeum – zgłosił pomysł pozostawienia w Ostrołęce fragmentu konstrukcji mostu kolejowego, która przez dekady mocno wpisała się w krajobraz miasta. Jerzy Grabowski pomysł taki zgłosił prezydentowi miasta, ten podjął inicjatywę i wystąpił z nią do właściciela obiektu, czyli spółki Polskie Linie Kolejowe.

Projekt udało się doprowadzić do końca. Radny Grabowski pokazał właśnie jak będzie wyglądać zachowany dla potomnych fragment przęsła. Zostanie on ustawiony na stacji Grabowo, która – jak cała linia kolejowa do Szczytna – jest właśnie gruntownie przebudowywana.