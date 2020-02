Ostrołęka. Sztuczne lodowisko przy ul. Witosa. Uroczyste otwarcie w niedzielę, 9.02.2020 [CENY BILETÓW, GODZ. OTWARCIA, WYPOŻYCZALNIA ŁYŻEW]

Uwaga, bilety ulgowe przysługują dzieciom do 7. roku życia oraz za okazaniem ważnej legitymacji:

dzieciom i młodzieży szkolnej,

studentom do 26. roku życia

emerytom i rencistom.



Wypożyczalnia łyżew

Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych będzie prowadził wypożyczalnię łyżew. Do dyspozycji mieszkańców będzie prawie 100 par łyżew w rozmiarach od 29 do 43. Koszt wypożyczenia łyżew to 5 zł za tercję. Taki sam koszt (5 zł) obowiązuje za wypożyczenie pingwina do nauki jazdy.