Profilaktyka wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Gdzie wykonać badania?

Program skierowany jest do osób w wieku od 18 do 67 lat, które uskarżają się na bóle lub obrzęk stawów. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykona badania przesiewowe, a potem będzie można skorzystać z pomocy reumatologów Wojskowego Instytutu Medycznego.

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia i jest realizowany m.in. przez Wojskowy Instytut Medyczny oraz przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, które zgłosiły się do udziału. Gwarantuje on krótki termin oczekiwania: badania przesiewowe odbywają się w przychodni w ciągu 2 tygodni od pierwszej wizyty u lekarza. Następnie, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza w przychodni, pacjent udaje się do Kliniki Reumatologii WIM, która zapewnia konieczne badania pogłębione. W ciągu kolejnych 2 tygodni specjalista reumatolog przedstawia pacjentowi diagnozę. Program znacznie skraca ścieżkę do lekarza specjalisty, a pacjent nie czeka w długiej kolejce, lecz ma szansę na szybkie podjęcie leczenia.