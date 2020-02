Studniówki 2020. Najpiękniejsze dziewczyny na studniówkach w regionie - subiektywny przegląd [ZDJĘCIA]

Ostrołęka. Sprzedał konto do gry. Stracił kilka tysięcy zł

Region. Na blisko 4 tysiące złotych został oszukany mieszkaniec powiatu ostrołęckiego podczas sprzedaży należącego do niego konta do gry internetowej. Osoba kupująca w celu uwiarygodnienia swoich "intencji" przesłała potwierdzenie dokonanego przelewu. Pomimo tego sprzedający do c...