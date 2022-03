Ostrołęka. Rekordy Polski ostrołęczanina w podnoszeniu ciężarów w Pucharze Polski mastersów. 25-26.03.2022. Zdjęcia

- 67-letni Zenon startował w kategorii wagowej 81 kg grupy wiekowej 60-69 lat. Pierwszą próbę rwania zaliczył na ciężarze 50 kg. W drugiej próbie zadysponował na sztangę 53 kg, to jest o 1 kg więcej od rekordu Polski ustanowionego w 2021 roku przez Romualda Strześniewskiego z Lęborka. Udana próba na tym ciężarze czyni naszego zawodnika rekordzistą Polski w rwaniu. Trzeci raz wyrywa nad głowę sztangę ważącą 55 kg i drugi raz zapisuje się jako rekordzista kraju na kartach historii polskich ciężarów. Następny bój w podnoszeniu ciężarów to podrzut. Udanie zalicza dwa podejścia a w trzecim podchodzi do sztangi ważącej o 2 kg więcej od rekordu Polski. Również to podejście zostaje poprawnie wykonane. W związku z tym kolejne dwa rekordy Polski poprawione, tj. 70 w podrzucie i 125 w dwuboju – relacjonuje Władysław Niedźwiecki – trener i prezes UKS Atleta.