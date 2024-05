Sanepid zamknął salę operacyjną w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Chodzi o salę znajdującą się przy SOR-ze

Jak się dowiedzieliśmy, w czwartek, 9 maja w wyniku przeprowadzonej przez Sanepid kontroli, zamknięto salę diagnostyczną przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, na której od kilku miesięcy przeprowadzane były operacje.

Sanepid zdecydował o zamknięciu "sali diagnostycznej" na kilka tygodni. Co było powodem zamknięcia sali? Czy sala była dopuszczona do użytkowania?

Z pytaniami zwróciliśmy się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz do SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Czekamy na odpowiedź.

Ostrowski szpital przeprowadza bardzo dużo zabiegów ortopedycznych, a na stronie szpitala można przeczytać, że jest to "pierwsze w Polsce Centrum Robotycznym w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego". Szpital posiada trzy wysokiej klasy roboty ortopedyczne: Rosa, Cori i Navio, przy pomocy których lekarze wszczepiają pacjentom endoprotezy.

To pierwsze tak duże Centrum w Europie Środkowo-Wschodniej i spełnienie naszych marzeń o nowoczesnej ortopedii w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Naszą nowoczesność zauważyli także ortopedzi z różnych zakątków całej Polski, którzy przyjeżdżają na szkolenia do naszego Szpitala, aby poznać wszystkie tajniki technik robotycznych. Z kolei młodzi adepci ortopedii chcą dołączyć do zespołu naszych ortopedów kierowanego przez Profesora Artura Stolarczyka - czytamy na stronie szpitala.