Ostrołęka. Poszukiwania zaginionego grzybiarza. 5.09.2020 znaleziono jego zwłoki

3 września dyżurny ostrołęckich mundurowych otrzymał niepokojące zgłoszenie. Mieszkanka gminy Kadzidło poinformowała, że jej mąż ok. godziny 16.00 wyszedł z domu z zamiarem udania się na grzyby do pobliskiego lasu. Mężczyzna jednak do chwili obecnej nie wrócił do domu ani też nie nawiązał kontaktu z rodziną.

- Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia w działania poszukiwawcze zaangażowali się ostrołęccy policjanci z kilku wydziałów i posterunków policji, którzy przeczesują pobliskie lasy oraz sprawdzają miejsca, gdzie mężczyzna może przebywać - informował podkom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

W poszukiwaniach pomagali strażacy. Do działań został użyty pies tropiący oraz dron.