Ostrołęka. PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. 3.09.2020

Zawarte porozumienie przewiduje przeprowadzenie analiz dotyczących określania prawnych, technicznych i finansowych warunków przyszłej współpracy. W przypadku osiągnięcia pozytywnego ich wyniku, wiążące projekty umów mają być opracowane do 30 października tego roku. Wśród kluczowych projektów branych pod uwagę jest budowa elektrowni gazowej w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW w terminie do końca 2024 r. Zaangażowanie PGNiG i PKN Orlen w tę inwestycję miałoby charakter wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) – czytamy w komunikacie.

Dodaje, że podpisany list intencyjny to kolejny krok przybliżający płocki koncern do budowy elektrowni Ostrołęka w technologii gazowej.

Co ciekawe podany w komunikacie termin zakończenia budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce (do końca 2024 roku) jest bliższy od tego, o którym jeszcze w lipcu tego roku mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Na początku lipca 2020 – na jednej z konferencji prasowych – powiedział on, że PKN Orlen będzie chciał tę inwestycję zrealizować do końca 2025 roku.