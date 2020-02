Ostrołęka. Czytelnik: Ulicę zrobili, a uskok zostawili

Pytanie czytelnika skierowalismy do Piotra Potulskiego, kierownika biura prasowego w ostrołęckim ratuszu.

- Trwa przebudowa ulicy Ostrowskiej i na całym przebudowanym odcinku (który został oddany już do użytku) będzie dodatkowa warstwa asfaltu która wyrówna także połączenie warstw na wysokości skrzyżowania z ulicą Ławską. Widząc jednak problem, jaki wystąpił we wskazanym miejscu, zwróciliśmy się do wykonawcy o poprawienie tego odcinka, co też zostało wykonane pod koniec ubiegłego tygodnia.