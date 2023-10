Ostrołęczanka straciła prawie 200 tysięcy złotych. Myślała, że inwestuje i zarabia na kryptowalutach. 10 października 2023

W poniedziałek 9 października ostrołęczanka otrzymała kolejne telefony od rzekomych doradców inwestycyjnych. Pod ich wpływem dała się namówić na założenie na swoim telefonie i komputerze aplikacji do obsługi zdalnego pulpitu, po czym wyraziła zgodę na zdalny dostęp do jej urządzeń innych osób.

- Poinformowała, że została oszukana podczas inwestowania na giełdzie internetowej. Wyjaśniła. Że w wakacje na portalu społecznościowym znalazła ogłoszenie dotyczące inwestycji w kryptowaluty mającej przynosić szybkie zyski. Kobieta kliknęła w ogłoszenie, po czym się tam zarejestrowała podając swoje dane kontaktowe. Osoby przedstawiające się za doradców inwestycyjnych, które do niej dzwoniły mówiąc ze wschodnim akcentem poinformowały ją, że posiada otwarty rachunek inwestycyjny z którego został wygenerowany zysk w kwocie 37 tysięcy złotych – opisuje Tomasz Żerański – rzecznik ostrołęckiej policji.

54-letnia ostrołęczanka we wtorek 10 października 2023 zgłosiła się na policję w Ostrołęce.

- Jednak to nie wszystko, kobieta podała także fałszywemu doradcy wszystkie dane do zalogowania się na jej konto bankowe potwierdzając kodami wykonywane przez oszusta transakcję. Mieszkanka naszego miasta przekazała wszystkie dane wraz ze zdjęciem swojego dowodu osobistego. Dzięki temu przestępcy założyli na jej osobę nowe konto na które zaciągnęli dwa wysokie kredyty. Po dokonaniu transakcji kobieta zorientowała się, że została oszukana, z jej konta zniknęło blisko 114 tysięcy złotych, a pobrane na nią kredyty wyniosły 72 tysiące złotych. Łącznie w wyniku działania oszustów kobieta została oszukana na kwotę blisko 186 tysięcy złotych – informuje rzecznik Żerański.

I zwraca się do wszystkich, którym marzy się szybki zysk:

Apelujemy o zachowanie rozwagi przy tego typu transakcjach. Zanim zaczniemy inwestować, warto zapoznać się ze wszystkim zasadami, jakie dotyczą tego typu działalności. Nie należy wierzyć we wszystkie zapewnienia osoby, która proponuje nam zyski. Nie zgadzajmy się na instalowanie na komputerze aplikacji dającej możliwość zdalnego kierowania urządzeniem, nawet jeśli konsultant inwestycyjny zapewnia, że jest to bezpieczne i jednocześnie konieczne do inwestowania. Nie należy ulegać presji i działać pod wpływem chwili.