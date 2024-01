Ostrołęcka policja dostała dwa nowe radiowozy. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się 30.01.2024 OPRAC.: Milena Jaroszewska

Do ostrołęckiej komendy trafiły dwa nowe pojazdy. To pierwsze radiowozy, które mają nowe barwy. Nowy wzór oznakowania pojazdów służbowych policji to srebrne nadwozie z odblaskowym niebieskim pasem z białymi odblaskowymi elementami. Taki wygląd radiowozów ma sprawić, że policja będzie lepiej widoczna, a policjanci bezpieczniejsi.