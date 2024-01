32. Finał WOŚP w Goworowie: kwesta, koncerty, licytacje... 28.01.2024

W programie 32. Finału WOŚP w Goworowie znalazły się: występ Ilony i Erwina, fotobudka 360 3D, pokaz boksu UKS Champion Ostrołęka, pokaz Studia Tańca Swag - grupa AFERA GOWOROWO, światełko do nieba, a także koncerty: grup Arka Arka i Przyjaciele, MADMA oraz Mai Walentynowicz - finalistki The Voice of Poland.

- Bardzo się cieszę, że mogę dla was zaśpiewać. Mieszkam niedaleko - mówiła Maja Walentynowicz. - Chciałabym przy okazji podziękować za głosy, oddane na mnie w The Voice of Poland.

Były też oczywiście licytacje. Mieszkańcy licytowali - często zawzięcie - m.in. vouchery na usługi fryzjerskie, na bal andrzejkowy, na wypożyczenie dmuchańca, na pyszne dania i słodkości przygotowane np. przez KGW.