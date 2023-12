Ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności "Tak. Pomagam” zorganizowana została przez Caritas. Pomogła młodzież

W piątek 8.12.2023 rozpoczęła się ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności "Tak. Pomagam”, organizowana przez Caritas.

Caritas prowadzi akcję „Tak. Pomagam!” dwa razy w roku – przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Do koszyków ustawionych w supermarketach klienci wkładają produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, herbata, kawa, groszek i kukurydza w puszce, ciastka. Produkty żywnościowe pozyskane w czasie akcji służą do przygotowania w okresie świąt posiłków i paczek dla osób ubogich, bezdomnych i starszych.

Przez całe piątkowe i sobotnie popołudnie młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. pełniła dyżur w marketach sieci Biedronka i Lidl.

Dziękujemy darczyńcom, wolontariuszom, ks Krzysztofowi za włączenie się w zbiórkę "Tak pomagam". Dzięki nim najbiedniejsze osoby otrzymają pomoc żywnościową w okresie Świąt Bożego Narodzenia

- dziękuje parafia pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, która włączyła się do akcji.