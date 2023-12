Odpoczywaj na wsi - uroczyste podsumowanie konkursu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce, 13.12.2023

Dyplomy i upominki z rąk Bogdana Bagińskiego - dyrektora oddziału MODR w Ostrołęce - odebrali:

Aleksandra Gromelska

Antoni Zabielski

Joanna Kobylińska

Filip Normantowicz

Rozalia Kajetaniak

Igor Michał

Wiktoria Godlewska

Nie wszystkie dzieci dojechały do Ostrołęki.

Pracownice ODR - Aneta Kobrzyńska i Anna Dobkowska - pięknie zaprezentowały prace z Mazowsza (wernisaż odbył się 7 grudnia). Do Ostrołęki trafiło ok. 80 prac pokonkursowych. To pierwsza tego typu wystawa organizowana przez MODR. Prace można oglądać do 22 grudnia 2023.