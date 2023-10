Noc Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie. Biblioteka zamieniła się w magiczną galaktykę. 8 października 2023

W bieżącym roku akcja nosi tytuł "Absurd nie czytać!”. O godzinie 19:00, uczestnicy zebrali się w naszej bibliotece i z ciekawością oczekiwali na rozwój wydarzeń. Gość specjalny wieczoru, pani Justyna, mama Oli i Michałka, urzekła wszystkich czytając książkę "Franklin i noc pod namiotem" autorstwa Brendy Clark i Sharon Jennings. Słuchacze docenili piękną interpretację pani Justyny owacyjnymi brawami. Kolejnym punktem naszej "Nocy w bibliotece" było tworzenie kukiełek do teatru cieni. Smoki, żaby, księżniczki, koty, psy, konie, a nawet Shrek! – każdy mógł dać wyraz swojej kreatywności, tworząc postacie na własny sposób. W przedstawieniach improwizowanych przez uczestników, odkrywaliśmy niezwykłe światy pełne śmiechu i dziecięcej radości. Kreatywność dzieci zaskoczyła nas wszystkich. Następnie przyszedł czas na relaks podczas seansu filmowego. Wybór padł na film "Moja mama gorylica". Popcorn, przekąski, wygodne poduszki –uczestnicy stworzyli sobie idealne warunki do oglądania. Na zakończenie "nocnego" spotkania, każde dziecko otrzymało specjalny dyplom upamiętniający to wyjątkowe wydarzenie. Dziękujemy wszystkim za udział i czekamy na kolejne wspólne spotkanie – czytamy w relacji opublikowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwinie.