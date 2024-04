Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zaprasza na dzień otwarty. 3.05.2024 wstęp będzie bezpłatny

Wystawa stała placówki opowiada historię Żołnierzy Wyklętych, rozpoczynając od czasów przedwojennych i początku II wojny światowej. Przedstawia skomplikowane losy Polaków i sprawy polskiej na tle wielkiej polityki, a także walkę podziemia antykomunistycznego - podaje muzeum.

Strzelnica cyfrowa przypomina symulator komputerowy. Rywalizować można na wielu poziomach trudności, a do wyboru jest wiele różnych scenariuszy walki. Do wykorzystania są repliki broni długiej i krótkiej o identycznych parametrach, np. wadze, co oryginały.