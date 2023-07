Multimedialne Centrum Natura zaprasza w weekend 28-30 lipca 2023: koncerty, warsztaty, eco targi

Natura na 1000 sposobów

Od 28 do 30 lipca – przez cały weekend – w godzinach 12.00 -18.00 w Naturze odbywać się będą Eco Targi. W ich ramach:

Warsztaty Natura na 1000 sposób

Zajęcia poprowadzą znani artyści, wielokrotnie nagradzani, autorzy wielu książek: Jovanka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko - autorzy między serii bajek terapeutycznych o uczuciach wydawanych przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ,,Celem jest pobudzenie wyobraźni dzięki bezpośredniemu kontaktowi z naturą. Odwołując się do własnych doświadczeń twórczych, pokażemy szereg sposobów zamieniania tego, co nas w świecie przyrody zachwyca, przeraża lub rozśmiesza, co w jakikolwiek sposób przykuwa naszą uwagę, na bajkę albo opowiadanie fantasy, na obraz, komiks lub pomysł na film, a nawet opowieść pantomimiczną. Najpierw jednak trzeba nauczyć się uważnie się światu przyglądać, w związku z tym proponujemy szereg zabaw – ćwiczeń pobudzających uważność. Poza uwrażliwieniem na piękno naturalnych form, dzieci mają szansę rozwijać swoje zdolności plastyczne, biegłość w tworzeniu opowieści, sprawność w posługiwaniem się językiem, a także umiejętność odczytywania i posługiwania się metaforami”.