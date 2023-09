Mężczyzna znęcał się nad 80-letnią matką. Mieszkaniec gm. Wyszków wyzywał ją i groził pozbawieniem życia. 17.09.2023

W niedzielę (17.09) chwilę przed godziną 23 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, zostali powiadomieni o przemocy domowej, której miał się dopuszczać 57-latek wobec swojej 80-letniej matki. Jak ustalili mundurowi dramat w tej rodzinie trwał dłuższego czasu. Kobieta była wyzywana, niepokojona, a nawet została zamknięta na balkonie. Mieszkaniec gminy Wyszków również groził matce pozbawieniem życia. Do domowych awantur często dochodziło, w czasie gdy 57-latek był pod wpływem alkoholu

- poinformował nadkom. Damian Wroczyński z KPP w Wyszkowie.

Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad kobietą. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Ponadto, prokurator wydał środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia rodzinnego domu oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej.