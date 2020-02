Małkinia Górna. Urodziny żłobka, 3.02.2020. Uruchomiono go dokładnie przed rokiem. Zobaczcie zdjęcia

69-letni "szeryf" niszczył auta, bo jego zdaniem były źle zaparkowane. Grozi mu więzienie

69-latek postanowił w dość oryginalny sposób zadbać o porządek na jednym z osiedli we Włocławku. Mężczyzna porysował auta, które jego zdaniem były źle zaparkowane. Mężczyzna nie dość, że usłyszał zarzuty, to jeszcze... nie miał racji co do tego, że pojazdy były nieprawidłowo zap...