Magdalena Duszak to ostrołęczanka, która zagrała w filmie "Zielona granica" Agnieszki Holland. Przeczytajcie rozmowę z aktorką

- To brzmi jak truizm, oczywiście, ale od dziecka czułam, że mnie pcha coś na scenę. Jak byłam mała, każdą książkę inscenizowałam z koleżankami. Naprawdę tkwiło to we mnie. W gimnazjum trochę sobie te pragnienia odpuściłam, miałam wtedy inne problemy, ale w liceum znów zaczęło mi aktorstwo chodzić po głowie, choć brałam pod uwagę także inne studia po maturze.

- W samej szkole nie było żadnych zajęć teatralnych, ale działał wspomniany już samorząd, pod przewodnictwem Olka Boruty, a w nim ludzie z dużą fantazją. Mieliśmy sporo pomysłów, także artystycznych, kreatywnych, w których każdy mógł się zrealizować, jak choćby dni tematyczne – a to dzień mafii, a to dzień brytyjski, irlandzki, happeningi, licytacje i tego typu inspiracje dla wyobraźni. Ten czas liceum był naprawdę mocno kreatywny. Miałam też tam wspaniałą profesorkę, polonistkę, Iwonę Malinowską, która była moją inspiracją, głównie poprzez to, że bardzo we mnie uwierzyła. Wierzyła też we mnie moja mama, której dziękuję za to, że zawsze mnie wspierała. Spotkałam się też w tym szkolnym czasie z Robertem Samotem, który zobaczył mnie na scenie „Oczka” podczas przedstawienia „Chłopów”. I spytał: słuchaj, ty nie chcesz przygotować się do szkoły teatralnej? Ty masz ogromny talent. A moje serce zawyło od razu: chcę, bardzo chcę! To zajście Roberta na nasze przedstawienie w „Oczku” musiało być przeznaczeniem. Od tamtej pory, w klasie maturalnej, zaczęła się moja przygoda z teatrem, bo Robert zasugerował mi wydział lalkarski w Białymstoku i przygotowywał mnie do tej szkoły, stał się moim pierwszym mentorem, bardzo mi pomógł. Zaczęłam też jeździć na przygotowania do Warszawy, do Angeliki Olszewskiej. I widziałam już jeden tylko cel przed sobą: szkoła teatralna, choć mama postawiła warunek, że mam także, równolegle próbować dostać się na prawo, które wcześniej też brałam pod uwagę.

- Robert Samot uważał, że wydział lalkarski będzie dla mnie optymalny, bo mam potencjał i dramaturgiczny, i do teatru lalek właśnie. I rzeczywiście, ja się na studiach na tym wydziale w Białymstoku bardzo odnalazłam. Zresztą, dobrze odnajduję się także na scenie dramatycznej i na planie filmowym. Robertowi wdzięczna jestem za podpowiedź tego wydziału także dlatego, że w Białymstoku na studiach spędziłam kilka wspaniałych lat, ze świetnymi nauczycielami i kolegami. Lat pełnych interesujących bardzo doświadczeń artystycznych i bogatego rozwoju zawodowego. Wydział lalkarski – to taka troszkę wyższa szkoła jazdy, wbrew pozorom. Bo nie dosyć, że musisz stworzyć postać - emocjonalnie, charakterologicznie, to musisz także ją „technicznie” opracować. Lalka ma na scenie funkcjonować jak żywa, my uczyliśmy się „oddychać lalkami”, ile ja się napłakałam, upocona, umęczona, opracowując te lalki! To bardzo trudna i ciężka forma teatralna, ale też bardzo piękna. Mój dyplom daje mi wiele możliwości pracy, bo ja jestem aktorką dramatyczną, ale jestem też lalkarką.

Zdążyłaś już za to wystąpić w kilku filmach, choć są to role w zasadzie epizodyczne. Zagrałaś „Pasibrzucha” w „Imago” Olgi Chajdas, Dominikę Dużą we wzruszającym filmie „Hela” Anny Kasperskiej, Piękną Góralkę w „Poskromieniu złośnicy” Anny Wieczur, no i dobrą policjantkę w „Zielonej granicy”. Jak się zaczęły kontakty z kamerą?

- Rzeczywiście – Francja, Węgry, inne kraje mają znacznie bogatsze tradycje teatru formy. U nas jest to jednak margines teatralny. W Warszawie z Teatrem Dramatycznym współpracuje Teatr Malabar Hotel, gdzie można zobaczyć świetne spektakle lalkarskie dla dorosłych, ale jest to teatr offowy. Takie spektakle robi także Magdalena Miklasz, lalkarka, która współpracuje m.in. z Teatrem Komedia w Warszawie. U niej w tym teatrze, w spektaklu „Pasztety do boju” zagrałam swoją pierwszą w życiu główną rolę na scenie. A nie jest łatwo dostać się na scenę, zwłaszcza warszawską, więc jestem dumna i zapraszam do Teatru Komedia.

W razie czego możesz sobie stworzyć własny teatr lalek, choć nie ma on w Polsce tak wielkich tradycji, jak w niektórych krajach Europy zachodniej, np. we Francji.

- Zaczęłam od tego, że przeprowadziłam się z Białegostoku do Warszawy, wynajęłam malutkie mieszkanie. Siadłam na łóżku i się rozpłakałam. Zupełnie bezradna. Przerażona nowym, nieznanym. Ale kroczek po kroczku starałam kontaktować się z reżyserami castingów, rozglądając się w środowisku, nagrywałam sobie dema. I tak powolutku rozkręcałam różne znajomości i kontakty. Teraz gram w Teatrze Komedia, mam za sobą cztery role filmowe i jedną w serialu. Czekam na kilka innych premier filmowych, mam też plany serialowe. To nie są role główne, oczywiście, ale każda daje kolejną szansę i możliwość rozwoju. Planuję również przygodę z dubbingiem.

- Miałam kilka takich momentów. Pierwszy chyba w szkole aktorskiej, kiedy spotkałam wspaniałych profesorów – Krzysztofa Ogłozę, Marcina Bartnikowskiego, Łukasza Lewandowskiego. Bardzo dużo mnie nauczyli. A w późniejszym już, tym artystycznym życiu, najważniejsze doświadczenia przyniosła mi praca z Magdą Miklasz, Agnieszką Holland, Olgą Chajdas. To kobiety z wielką intuicją, wrażliwością. Trzy kobiety mocy, choć każda z nich darowała mi coś innego. Olga dała mi po prostu wiarę w siebie na starcie, determinującego „kopa”; Magda – to bratnia dusza, na oścież otwarta na drugiego człowieka. A spotkanie z Agnieszką Holland było dla mnie czymś w ogóle wyjątkowym. Nie ukrywam, że zawsze marzyłam o pracy z tą reżyserką. Na plan „Zielonej granicy” dostałam się z castingu. Nie mogłam uwierzyć w szczęście i... zdenerwowałam się od razu – że ja u Holland! Życie ostatnio ciągle mnie zaskakuje. Byłam niesamowicie podekscytowana tą maleńką przecież rolą. Przygotowywałam się bardzo, bo nie wiedziałam czego się spodziewać po reżyserce, po całej ekipie. Zaskoczona zostałam już w pierwszych kontaktach, że moja idolka, Agnieszka Holland w ogóle nie ma ego, tego napompowanego, napuszonego, jak mają niektórzy, znacznie mniejsi od niej. To tak dobry, mądry człowiek. Mnie, żółtodzioba, traktowała jak partnera. Świetnie pracowało mi się z nią i z Mają Ostaszewską, także wspaniałą kobietą. Holland jest po prostu mądrą reżyserką. I czułą osobą. Ja kocham, kiedy ktoś mi daje wolność i daje przestrzeń na to, co mam do powiedzenia. I taka jest Agnieszka Holland - z uważnością, życzliwością nawet dla takich debiutantów, jak ja.

- Pracowałam także w produkcjach z mężczyznami, które jeszcze się nie ukazały i na razie nie mogę o nich mówić. Ale faktycznie, z kobietami zawsze mi się fantastycznie pracuje. Tak już miałam w szkole teatralnej. Kobiece kino jest dla mnie szczególne – głębsze, bardziej wrażliwe, przemawiające do mnie silniej, choć oczywiście nie umniejszam panom reżyserom, ale to faktycznie nieco inna współpraca. Ze wszystkimi reżyserkami współpracowało mi się znakomicie.

Cztery filmy, wszystkie reżyserowane przez kobiety. Czy to taki zbieg okoliczności, czy pasujesz bardziej do filmów tworzonych przez reżyserki.

Ale Twoja policjantka z „Zielonej granicy” w ogóle chyba nie pasuje do Twego temperamentu. Jak dałaś sobie z tym radę? Jak poradziłaś sobie mentalnie z całym filmem, niełatwą historią, kontrowersyjną interpretacją zdarzeń?

- Aktorstwo to moja pasja. Ja bardzo ciężko pracuję nad sobą, zawodowo także. Jestem ogromnym wrażliwcem, cieszyłam się, że dostałam taką ”ludzką” postać do zagrania. Cały temat poruszony w filmie bardzo mnie dotyka, nie ma mojej zgody na to, co działo się i dzieje na polsko-białoruskiej granicy. To na pewno dotyka wszystkich wrażliwych ludzi. Za to obrzucono nas hejtem – politycznym i nie tylko.

Hejt to dzisiaj ekstremalna forma krytyki, nieunikniony dla ludzi pewnych profesji. Jesteś na takie destruktywne działania przygotowana? Jaką rolę spełniają w tym media społecznościowe, Twoim zdaniem?

- Z tymi mediami to ciężka sprawa. Z jednej strony - źle one wpływają zwłaszcza na ludzi młodych, którzy wciąż w nich tkwią, uczestnicząc w festiwalu porównywania się. Jednych to mobilizuje, innych ogłupia i niezdrowo uzależnia. Ale media to też bardzo sprawny, szybki komunikator – Instagram, Facebook czy inne. Przy czym media niosą także dużo hejtu, który wyrządza ludziom dotkliwy ból, nieraz wręcz niszczy życie. Ja hejt przeżyłam już w gimnazjum, więc na wszystko prawie jestem przygotowana, tym bardziej, że mam w tej chwili świetnych przyjaciół i rodzinę, która mnie wspiera, taki parasol ochronny. Mnie zawsze dokuczali w szkole. Szczególne w gimnazjum. Lata gimnazjum były dla mnie jedną wielką traumą. Byłam totalnie prześladowana przez kolegów, za wygląd, za sposób bycia. To były lata hejtu. Nie mam pojęcia, jakim sposobem przeżyłam. Teraz, kiedy gram na scenie postać Astrid w "Pasztetach", dziewczynach hejtowanych za to jak wyglądają, coraz bardziej widzę, że warto być sobą. I to jest najważniejsze.