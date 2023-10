Kurpiowska Kuźnia Mistrzów już w sobotę 4 listopada w hali im. Arkadiusza Gołasia

W walce numer pięć wracamy do formuły K1. W bitwie na zasadach pro am Przemysław Szczuczyński z Academii Gorila Ostrów Mazowiecka postara się zastopować zawodnika Kuźni Mistrzów Wyszków Bartosza Rykaczewskiego. Panowie w dniu walki wniosą na wagę około 67 kg.

Do grona ogromnych talentów w talii kart Arkadiusza Ludwiczaka bez wątpienia należy również Szymon Orzoł. Efektownie walczącego reprezentanta ostrołęckiego klubu czeka bardzo ciężkie wyzwanie. Jego rywalem w walce na zasadach K1 pro am -75 kg będzie mocno bijący Kacper Kaszuba z klubu Panzer Suwałki. Który z nich dopisze kolejne zwycięstwo w rekordzie? Przekonamy się już 4 listopada.

Wędrujemy kilkanaście kilogramów w górę, ponieważ starcie numer dziewięć odbędzie się w limicie do 91 kg, formuła K1 pro am. Pojedynek dwóch gladiatorów będących na co dzień żołnierzami Wojska Polskiego powinien dostarczyć mnóstwa wrażeń. Filip Falkowski (Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych/Victoria Ostrołęka) stanie naprzeciw wojownika Fight Center Dobre Miasto Cezarego Piwowarka.

Sobotni wieczór będzie niezwykle ważny dla Emila Chorążewicza. Fighter KnockoutGym Bielany powraca do rodzinnego miasta i zrobi wszystko co w jego mocy by na swojej ziemi pokonać groźnego Antoniego Predygiera z Aligatores Warszawa. Emil jako były gracz Narwi Ostrołęka z pewnością może liczyć na gigantyczny doping kibiców ostrołęckiego zespołu. Starcie zakontraktowano w limicie -77 kg na zasadach K1 pro am.