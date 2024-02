Kradli tablice rejestracyjne i paliwo. Zostali zatrzymani przez policję, grozi im nawet 5 lat pozbawienia wolności

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie w ostatnich dniach pracowali nad sprawą kradzieży tablic rejestracyjnych dokonywanych na terenie powiatu wyszkowskiego.

W trakcie przeprowadzanych czynności wyszło na jaw, że sprawcy wykorzystują je do kradzieży paliwa na stacjach.

W wyniku podjętych czynności, funkcjonariusze szybko ustalili podejrzewanych o te czyny. Jak się okazało to 18-latek z gminy Długosiodło i 19-latek z gminy Brańszczyk. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie przedstawiono im w sumie kilka zarzutów. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, za powyższe przestępstwo grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności- podaje Wioleta mł.asp. Szymanik z wyszkowskiej policji.

Policja przypomina, że po zmianach w Kodeksie Karnym kradzież tablic rejestracyjnych oraz ich nieuprawnione używanie jest przestępstwem, za które grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności.