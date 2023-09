Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Ostrołęce. Przedstawiono kandydatów do sejmu. 21 września 2023. Zdjęcia

Zanim jednak to zrobiła, przedstawiła kandydatów do sejmu. Z 24 osób, które znajdziemy na listach PiS w naszym okręgu, na konwencji pojawiło się 10 osób.

Poza Marią Koc na konwencji w WSAP głos zabierali jeszcze, w kolejności: minister Henryk Kowalczyk, senator Robert Mamątow i poseł Arkadiusz Czartoryski. Co ciekawe tego ostatniego wywołał senator Mamątow, mówiąc, że „poseł poprosił go o głos”. Pozostałych mówców wywoływał, pełniący obowiązki gospodarza Marcin Grabowski.

Potem głos zabrał jeszcze Jacek Cieślikowski. „Czwórka” na liście to osoba w regionie nieznana. Przedstawiony na konwencji jako „jeden z najbliższych współpracowników prezesa Jarosława Kaczyńskiego” to po prostu… kierowca prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, że tylko to łączy go z polityką. Startujący w naszym okręgu Cieślikowski ma doświadczenie polityczne, ale zdobywane w stolicy – jest warszawskim radnym.

Zdając chyba sobie sprawę z tego, że jego kandydowanie w okręgi ostrołęcko-siedleckim to typowy polityczny desant, Jacek Cieślikowski mówił w Ostrołęce o swoich związkach z regionem. Otóż jego dziadek… służył w 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

Po Jacki Cieślikowskim lista mówców została wyczerpana. Kiedy prowadzący spotkanie Marcin Grabowski zapytał czy ktoś jeszcze chce zabrać głos, uczestnicy spotkania zaczęli wskazywać, że nie przemawiał jeszcze… Marcin Grabowski.

Wywołany do tablicy Grabowski wygłosił – podobnie jak przedmówcy – mało agresywne, mobilizujące wystąpienie, po czym jeszcze raz przedstawił wszystkich kandydatów. Z każdym „zbijając piątkę”. Nie dało się nie zauważyć, że najmniej naturalnie i entuzjastycznie wyszło to zbijanie z posłem Arkadiuszem Czartoryskim…