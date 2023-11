Kłusownicy zatrzymani w gm. Rzewnie. Łowili ryby z użyciem prądu. To mieszkańcy pow. makowskiego

Makowscy policjanci otrzymali informację od funkcjonariuszy Straży Rybackiej z Ostrołęki, że na jednym ze zbiorników wodnych w miejscowości Brzóze Małe, na terenie gminy Rzewnie, 3 mężczyzn dokonuje nielegalnego połowu ryb. Mundurowi wraz ze strażnikami Straży Rybackiej obserwowali pływających łodzią mężczyzn i potwierdzili swoje przypuszczenia

- poinformowała podkom. Monika Winnik z makowskiej policji.

Jak podaje policja, kłusownicy przy użyciu narzędzia wytwarzającego w wodzie pole elektryczne charakterystyczne dla prądu zmiennego, złowili 22 szczupaki, 2 liny, 10 płoci i 3 okonie. Ryby zostały wypuszczone do wody, a urządzenie służce do nielegalnego połowu oraz łódź zostały zabezpieczone przez policję.

Kłusownicy to mieszkańcy pow. makowskiego w wieku od 18 do 47 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzut kłusownictwa za co grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat więzienia.