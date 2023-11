Uroczyste zaprzysiężenie na Rycerza Zakonu Świętego Jana Pawła II w parafii pw. Św. Brata Alberta.

Strój rycerza składa się z czarnego płaszcza rycerskiego z kapturem, obszytego żółtymi lamówkami. Na jego piersiach i plecach wyhaftowane są herby zakonne koloru żółtego. Do płaszcza rycerze noszą schludne jednolicie czarne spodnie prostego kroju, białe rękawiczki i czarne skórzane eleganckie obuwie. Pod płaszcz zakłada się koszulę, marynarkę lub bluzę z długim rękawem w kolorze czarnym lub białym.

Krzysztof Arkadiusz Hoffman przystąpił do ceremoniału. Nałożył płaszcz rycerski, złożył ślubowanie, otrzymał pektorał rycerski ze sznurem funkcyjnym oraz różaniec, który jest mieczem Brata Rycerza przeciwko szatanowi.

Zebraliśmy się tutaj, aby przyjąć do zakonu rycerzy Św. Jana Pawła II nowego brata, który otrzymuje tytuł rycerza Wiary, pierwszy stopień rycerski. Głównym przesłaniem tego charyzmatu jest stałe pogłębianie życia religijnego poprzez szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej

Do stroju rycerz zakłada na swoją pierś pektorał rycerski ze sznurem funkcyjnym. Na pektorale umieszczone są oznaczenia stopni rycerskich w postaci gwiazdek. Nowo przyjęty rycerz otrzymał biały sznur wraz z pektoriałem bez gwiazdek - czyli pierwszy stopień Wiary. Dwie gwiazdki to stopień drugi - Miłosierdzie. Solidarność to stopień trzeci, a tym samym trzy gwiazdki. Podczas promocji na stopień czwarty - Patriotyzm, rycerz wybiera Matkę Bożą na swoją hetmankę i przyjmuje ryngraf z jej wizerunkiem.