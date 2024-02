Goworowo. Dwóch 19-latków niszczyło publiczną toaletę. Interweniował policjant po służbie

W czwartek (22.02) o godzinie 14:25 będący na wolnym od służby dzielnicowy gminy Goworów został poinformowany przez mieszkańców podległej mu służbowo gminy, że dwaj mężczyźni niszczą toaletę publiczną.

Policjant zareagował natychmiast na to zgłoszenie i już po 2 minutach był we wskazanym miejscu, gdzie zauważył dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisom przekazanym w zgłoszeniu. Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez dzielnicowego na przystanku autobusowym w Goworowie, a wezwani na miejsce policjanci z Czerwina przewieźli wandali do ostrołęckiej komendy policji. Dwóch 19-letnich mieszkańców Ostrołęki osadzono w policyjnym areszcie. Wandale zniszczyli drzwi, umywalkę, szafki oraz armaturę w publicznej toalecie powodując straty nie mniejsze niż 2500zł. Już usłyszeli zarzut zniszczenia mienia, do którego się przyznali.