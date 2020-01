Gmina Płoniawy-Bramura. Podróżnicy z Pazurem nad Orzycem. Znani blogerzy zachwycili się meandrami rzeki

Snupi to pies podróżnik, który zjechał już kawał świata. Odwiedził dokładnie 36 państw na 5 kontynentach. Przepłynął ponad 3200 mil morskich, przekraczając Ocean Atlantycki z Maroka do Brazylii, Kanał Panamski, a także Amazonkę. Przejechał ponad 50 tysięcy kilometrów, w tym ponad 40 tysięcy autostopem, a licznik wciąż bije, bo od 4 sierpnia 2017 r. jest w podróży dookoła świata.

Zatęsknili za polskim krajobrazem

Jego opiekunami i kompanami podróży są Iza i Piotr Miklaszewscy. Razem prowadzą blog Podróże z Pazurem. Relacje ze swoich wojaży publikują również na Facebooku, Instragramie i YouTubie. Ich głównym środkiem transportu jest autostop, ale uprawiają również trekking.

Będąc w Polsce i szykując się do kolejnej wyprawy - tym razem do Gwatemali, Stanów Zjednoczonych i Kanady - zatęsknili za polskim krajobrazem. Wybrali się więc do gminy Płoniawy-Bramura, by pospacerować nad znaną im doskonale z fotografii Macieja Jóźwiaka i zachwalaną przez niego rzeką Orzyc.