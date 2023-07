Dni Różana 2023. Nagrody dla najzdolniejszych młodych wokalistów. 23 lipca 2023

Przesłuchania konkursowe odbyły się w sobotę 22 lipca. Laureatów poznaliśmy w niedzielę, przed występami gwiazd Dni Różana.

W konkursie wzięło udział dwadzieścioro uczestników. W tym gronie znalazł się tylko jeden mężczyzna. Wszyscy zostali zaproszeni na scenę, najlepszym nagrody wręczał burmistrz Piotr Świderski. Zanim przystąpił do dzieła, zapytany przez prowadzącego, jak podobały mu się występy, odpowiedział… śpiewająco.

- Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi – zaczął burmistrz śpiewająco (i bardzo udanie) cytując kultową piosenkę Jerzego Stuhra. – No, mi nie wychodzi najlepiej, ale im wychodziło fantastycznie. Należą się wszystkim gromkie brawa!

Burmistrz nagrody laureatom wręczał w towarzystwie Anety Korczyc z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

A zostali nimi:

W kategorii wiekowej od 8 do 15 lat:

1. miejsce – Liana Habrys

2. miejsce – Liliana Pałucka

3. miejsce - Zuzanna Kuczborska

wyróżnienie: Antonia Dobrosielska