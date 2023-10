Ćwierć miliarda złotych dla samorządów z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego z Polskiego Ładu. 11 października 2023. Zdjęcia

To są trzy programy, które razem dały właśnie te 250 milionów. To jest praktyczny wymiar realizacji idei zrównoważonego rozwoju – mówił minister Kowalczyk.

- To jest kolejny raz, kiedy wręczamy te czeki – dotacje dla samorządów w ramach Polskiego Ładu – Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To jest rzecz, można powiedzieć niebywała, tu na stole leży ponad 250 milionów złotych, ćwierć miliarda! Czy ktoś mógł sobie jeszcze niedawno wyobrazić takie pieniądze dla samorządów dwóch powiatów. A to jest przecież tylko część. To są pieniądze przyznane w ramach już rozstrzygniętych naborów Polskiego Ładu, tych dotyczących inwestycji strategicznych, inwestycji dotyczących stref przemysłowych i inwestycji w programie związanym z byłymi PGR-ami – mówił minister Henryk Kowalczyk.

I choć nikt nie miał złudzeń, że rozdawanie tak dużych pieniędzy na kilka dni przed wyborami wpisuje się w kampanię wyborczą, minister Kowalczyk nawiązał do tego, trzeba przyznać, subtelnie.

To już kolejna edycja Polskiego Ładu. Myślę, że warto pamiętać, że do dobrego się łatwo się przyzwyczaić. Trudniej będzie, nie daj Boże, się odzwyczaić, więc co do dalszych losów tych programów, to ja może tylko zacytuję pewnego księdza, który niedawno na jednych dożynkach powiedział: „Gmina się rozwija, kraj się rozwija… Po co to zmieniać?”

– mówił Henryk Kowalczyk.

Po czym przystąpił do wręczania czeków przedstawicielom samorządów. Towarzyszył mu kierownik ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski. Kiedy minister wręczał czeki samorządowcom z powiatu ostrowskiego pomagał mu także Bartłomiej Pieńkowski, a kiedy czeki trafiały do rąk samorządowców z powiatu ostrowskiego – Beata Kalinowska. Oczywiście cała czwórka to kandydaci do sejmu z naszego okręgu wyborczego.