Co tak śmierdzi w Ostrowi Mazowieckiej? Zakład Gospodarki Komunalnej wyjaśnia…

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej od jakiegoś czasu skarżą się na przykry zapach w mieście. To zawsze dość subiektywne wrażenie – jedni są wrażliwsi, inni mniej.

Problem jest z pewnością zauważalny, bo sygnały o smrodzie w mieście dotarły do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Wiele osób właśnie ostrowski ZGK obwinia o smród w mieście.

Nie tu leży jednak jego przyczyna. O czym poinformował ZGK:

- W związku z licznymi pytaniami mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka dotyczącymi przykrego zapachu w mieście, informujemy, że nie pochodzi on z naszego zakładu, a jest skutkiem wykonywania sezonowych prac rolniczych na okolicznych polach – komunikat takiej treści pojawił się na facebookowym profilu ZGK.

Wspomniane „sezonowe prace rolnicze”, która mogą się wiązać ze sporymi uciążliwościami zapachowymi to oczywiście wysypywania na pola obornika. Robi się to właśnie teraz, jesienią. A że jesień mamy w tym roku dość niezwykłą, z temperaturami sięgającymi blisko 30 stopni, to i obornik mocniej czuć…