Chciał zainwestować w rurociąg gazowy. Złodzieje namówili go do kupna akcji

76-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego znalazł ogłoszenie dotyczące możliwości inwestowania po okazyjnej cenie w akcje znanego rurociągu gazowego. Mężczyzna kliknął w baner reklamowy i nawiązał kontakt z doradcą inwestycyjnym. A przynajmniej tak myślał.

Niestety, senior dał się namówić „doradcy” na udostępnienie mu aplikacji do obsługi zdalnego pulpitu, dzięki której miał on dostęp do komputera, telefonu oraz konta bankowego mężczyzny. W rozmowach fałszywy doradca zapewniał seniora, że to on będzie odpowiedzialny za inwestowanie pieniędzy