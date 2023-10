Budowa szkoły i przedszkola przy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej coraz bliżej ukończenia. Zobaczcie zdjęcia

Całkowita powierzchnia kompleksu to ok. 10,5 tys. metrów kwadratowych. Szkoła jest zaplanowana na 12 oddziałów dla ok. 300 uczniów klas I - III, a przedszkole - na 10 oddziałów dla ok. 250 dzieci.

Kompleks składa się z budynku przedszkola oraz łącznika prowadzącego do drugiego budynku - szkoły. Przy szkole znajduje się duża sala gimnastyczna. Na dachu sali gimnastycznej trwa montaż paneli fotowoltaicznych. Ponadto, w przedszkolu, przy każdej sali znajdować się będzie osobna łazienka - wejście do niej będzie prowadzić prosto z sali, bez konieczności wychodzenia na korytarz.

Zobaczcie, jak w tej chwili wygląda kompleks - na zewnątrz i w środku: