Budowa bloku komunalnego przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na finiszu. Zdjęcia

Następny etap to stolarka w budynku: drzwi zewnętrzne, wewnętrzne w poszczególnych lokalach oraz zejścia do piwnic. Jednocześnie trwają roboty ziemne na zewnątrz budynku: studnie chłonne, równanie terenu pod nawierzchnie chodników i parkingów. Elewacja zewnętrzna praktycznie skończona, zostały tylko do wykończenia dwa wejścia do budynku od ul. Piaskowej