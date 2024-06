Boisko, na którym dzieci i młodzież się bawią, wygląda jak śmietnik. Czyja to wina?

Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim są zawiedzeni zachowaniem dzieci i młodzieży.

Jak boisko było zamknięte, bo było remontowane, to dzwoniły niezliczone telefony, kiedy w końcu będzie otwarte – bo nie ma gdzie grać! A teraz proszę bardzo, jak uczestnicy dbają o swój teren do zabawy. Gdyby było 10 koszy na śmieci sytuacja byłaby podobna – bo to zwykły brak manier i często się z tym spotykamy. Jeśli kosz jest jeden, albo nie ma gdzie wyrzucić to śmieci zabiera się ze sobą – chyba nie jest to odkrycie? To już nie pierwsze takie zgłoszenie mieszkańca o pozostawionym śmietniku na boisku, dlatego będziemy rozważać zamknięcie tego obiektu, a klucz będzie przekazywany w Urzędzie Miejskim dla grup chętnych na zabawę i treningi. Wtedy jesteśmy pewni, że każda grupa będzie szanowała boisko i po sobie sprzątała