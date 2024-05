Basen w Ostrołęce. Godziny otwarcia, cennik oraz atrakcje: sauny, kręgielnia, restauracja Nemo

Park Wodny w Ostrołęce to propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu. W części sportowej do dyspozycji gości znajduje się 25-metrowy basen z ośmioma torami pływackimi oraz 21-metrowy basen do nauki pływania. Cześć rekreacyjna to coś dla miłośników leniuchowania w wodzie, w jej skład wchodzą: rwąca rzeka, fontanny, brodzik dla najmłodszych. W strefie basenowej znajduje się także jacuzzi i zjeżdżalnie wodne.

Park Wodny w Ostrołęce jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 6.00-22.00.