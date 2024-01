32. Finał WOŚP w Dąbrówce, gm. Lelis. Zebrano 7975,10 zł. Finał odbył się w Szkole Podstawowej

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy do nas przybyli. Nie mogło oczywiście zabraknąć posłanki Żanety Cwaliny-Śliwowskiej, wójta gminy Lelis Stefana Prusika, przewodniczącej rady gminy Anny Dobkowskiej, Artura Kozłowskiego - radnego powiatu. Do naszej puszki dorzucili pieniądze również Jerzy Dawid i Dariusz Mróz, organizatorzy XV powiatowego turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika, którzy przekazali całą zebraną kwotę (390 zł) w obecności radnego Roberta Pianki na szczytny cel. To był pełen emocji wspaniały dzień zakończony światełkiem do nieba. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i pracowali przy organizacji finału WOŚP w SP w Dąbrówce. Do zobaczenia za rok!!!