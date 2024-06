Żurawie niszczą uprawy - żalą się rolnicy z gminy Olszewo-Borki. Temat jest bardzo trudny...

Koszt zasiania hektara kukurydzy to około 5 tysięcy. A straty spowodowane przez żurawie to nieraz 30 procent upraw, u mnie to około 30 tysięcy złotych straty na samym zasiewie. A jak nie zbiorę ziarna to dojdzie jeszcze koszt zakupu paszy dla zwierząt, to kolejne dziesiątki tysięcy złotych