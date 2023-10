Zespół Mazowsze wystąpi w Ostrołęce z widowiskiem "Kalejdoskop barw Polski"

Na koncert pt. "Kalejdoskop barw Polski" zapraszają Elżbieta Lanc - członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki, Jacek Boniecki - dyrektor PZLPiT „Mazowsze”.

Koncert odbędzie się z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 650-lecia Miasta Ostrołęki.

Wstęp wolny.

Koncert Kalejdoskop barw Polski to nie tylko flagowy koncert, ale także kwintesencja działalności zespołu. Nic tak jak Kalejdoskop Barw Polski nie oddaje istoty „Mazowsza”. Koncert, trwający z reguły około 2,5 godziny, to wybór pieśni i tańców pochodzących z różnych zakątków Polski. Prezentują one folklor wsi i miasteczek, ale często są to tańce narodowe, które „Mazowsze” także ma w swoim repertuarze. Podczas koncertu widzowie mogą wraz z artystami „Mazowsza” przemierzyć całą Polskę. Poznać nie tylko charakterystyczne dla poszczególnych regionów tańce, przyśpiewki i muzykę, ale również przyjrzeć się pięknie wykonanym i zdobionym kostiumom, które cieszą oko. To właśnie kostiumy dopełniają całości obrazu „Mazowsza” nie tylko w Kalejdoskopie Barw Polski, ale w każdym programie zespołu- zachęca ratusz.