Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę. 5.09.2023

Budowa dużego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce była jedną z najważniejszych wyborczych obietnic prezydenta Łukasza Kulika. Miał to być jednocześnie pomysł na zagospodarowanie „starego szpitala” przy ul. Sienkiewicza. Duży kompleks budynków, wbrew pozorom, nie jest jeszcze zupełnie opuszczony. W jednym ze skrzydeł funkcjonuje właśnie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Wcześniej działał on w strukturze szpitala, od kilku lat jest to już jednostka miejska.