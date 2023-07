Wypadek w Różanie na ul. Warszawskiej. 18-letni kierowca kii został przetransportowany do szpitala. 18.07.2023 Beata Dzwonkowska

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim

Do wypadku doszło we wtorek 18.07.2023 na ul. Warszawskiej w Różanie. Ucierpiał 18-letni kierowca kii, który został przetransportowany do szpitala.