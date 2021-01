Wypadek w Łęgu Starościńskim, 24.01.2021. BMW uderzyło w drzewo i dachowało, a dwaj mężczyźni, którzy nim jechali, uciekli

Miał 10 promili we krwi. Dwukrotnie przekroczył dawkę śmiertelną, ale przeżył

Dawka uznawana za śmiertelną to 4,5 promila alkoholu we krwi. Nieprzytomny mężczyzna, który trafił do szpitala w Szczecinie, miał 10 promili we krwi. Przeżył - informuje Oet.pl