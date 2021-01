Romanowo. Pijany kierowca BMW wjechał w płot. Kierował mimo sądowego zakazu. 25.1.2021

Tarcza Finansowa 2.0. Do firm trafiło już ponad 2 mld zł- podaje PFR

Jak podał Polski Fundusz Rozwoju, w ramach Tarczy Finansowej 2.0 do przedsiębiorców trafiło ponad dwa miliardy złotych wsparcia. Z tego do mikrofirm przekazano 1,07 miliarda złotych, a do sektora MŚP blisko 1,22 miliarda złotych.