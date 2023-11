Wypadek na drodze Gleba – Jeglijowiec. Samochód dachował. Do zdarzenia doszło 12.11.2023

Jak podaje OSP Gleba w niedzielę, 12 listopada o godz. 18.55 strażacy zostali wezwani do zdarzenia drogowego na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Gleba – Jeglijowiec.

W wyniku nie dostosowania prędkości do warunków drogowych po wyjeździe z zakrętu samochód osobowy wpadł w poślizg i zjechał do głębokiego rowu, po czym dachował. W samochodzie podróżowało 4 osoby, z których 2 zostały zabrane do szpitala na obserwację