Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich, 12.11.2023

Zawody przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 8, 12, 16 oraz open. Na liście startowej było 88 nazwisk. Byli też uczestnicy spoza Ostrołęki, m.in. z Wyszkowa, Łomży. Włocławka, Ełku. Na najlepszych czekały nagrody.

W klasyfikacji do lat 8 na pierwszym miejscu uplasował się Wiktor Stańkowski, do lat 12 - Bartosz Kotarski, do lat 16 - Igor Bartkowiak.

Szczegółowe wyniki Mistrzostw Ostrołęki w Szachach Szybkich znajdziecie tu: WYNIKI TURNIEJU