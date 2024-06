Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kandydaci z okręgu nr 5 w woj. mazowieckim. Jak głosować?

Okręg nr 5 to część województwa mazowieckiego bez Warszawy oraz kilku przylegających do niej powiatów. W okręgu nr 5 startuje 101 kandydatów. W całej Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Na kogo mogą głosować mieszkańcy naszego regionu? Przeczytajcie.

Do tej pory w Europarlamencie było 705 posłów, ale teraz liczba ta została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia, a po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Aby oddany głos był ważny, trzeba postawić na karcie do głosowania znak "X" w kratce znajdującej się obok nazwiska danego kandydata. "X" można umieścić tylko raz.

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - PSL: