WOŚP 2024. Stora Enso zaprezentowała skarbonki (puszki) na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Z dumą ogłaszamy nasze zaangażowanie w 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jako producent tekturowych skarbonek, wierzymy, że każda skarbonka pełna hojnych datków stanowi nie tylko symbol naszego zaangażowania, ale również wyraz solidarności i troski o innych. Razem z WOŚP od 26 lat tworzymy niezapomnianą melodię pomocy, dając nadzieję i wsparcie tam, gdzie najbardziej jest to potrzebne. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tego pięknego dzieła, „czyniąc to, co dobre dla ludzi oraz planety"