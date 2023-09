Włamanie w Ostrołęce. Włamywacze zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło nocą z 6 na 7 września

Wczoraj kwadrans przed godziną 2 jeden z policyjnych patroli w rejonie ul. Prądzyńskiego w Ostrołęce zauważył dwie osoby, które próbowały włamać się do jednego ze sklepów. Sprawcy przy użyciu drewnianego kołka wybili szybę w drzwiach wejściowych, po czym próbowali dostać się do wnętrza budynku

- informuje kom. Tomasz Żerański z KMP w Ostrołęce.

Jak podaje policja, na widok policjantów sprawcy rzucili się do ucieczki, ale po kilkudziesięciu metrach pościgu zostali zatrzymani i obezwładnieni. Włamywacze to 44-letni mieszkaniec Ostrołęki i 34-letnia mieszkanka powiatu ostrołęckiego.

Sprawcy zostali przewiezieni do ostrołęckiej komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania kradzieży z włamaniem i przyznali się do tego. Grozi im do 10 lat więzienia.