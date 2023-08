Wilki w powiecie makowskim coraz częściej widziane przez człowieka. Włodarze apelują o ostrożność

Wójt gminy Płoniawy- Bramura Jakub Dudek tematem zajął się natychmiast, wysyłając pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o odstrzał trzech wilków.

Pismo takie zostało wysłane w marcu tego roku. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wyraziła zgody na odstrzał, my jednak zauważamy ten problem. Coraz częściej mieszkańcy zgłaszają obecność wilków na naszym terenie. Drapieżniki nie boją się ludzi, podchodzą coraz bliżej. Staje się to niebezpieczne, dlatego apelujemy do mieszkańców o ostrożność podczas spacerów w lesie